منتخب روسيا يقدم هدية "ثمينة" لمعلق شهير وعد بالتهام حذائه على الهواء مباشرة (فيديو)

توج المنتخب الروسي للبياثلون بالميدالية الذهبية في سباق التتابع المختلط، الذي أقيم اليوم الأحد في مدينة أوبرهوف الألمانية، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من بطولة كأس العالم للبياثلون.

وقطع الرباعي الروسي الذهبي المؤلف من (أوليانا كايشيفا، وسفيتلانا ميرونوفا، وألكسندر لوغينوف، وإدوارد لاتيبوف) مسافة السباق (6x2 كم) للسيدات و(7.5x2 كم) للرجال، بزمن قدره (1:08:21.7) ساعة، متقدما بفارق (0.7 ث) على منتخب النرويج الذي اكتفى بالمركز الثاني والميدالية الفضية. بينما ذهبت الميدالية البرونزية لمنتخب فرنسا.

Победный финиш эстафеты в Оберхофе 🔥🔥🔥



Как же круто. Латыпов, ты просто космос 🤩 pic.twitter.com/Xq9sxDSEpy — Матч ТВ (@MatchTV) January 10, 2021

إقرأ المزيد

وقدم منتخب روسيا بذلك هدية "ذهبية" لدميتري غوبرنييف، المعلق ومقدم البرامج الشهير في قناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية، الذي قطع وعدا على نفسه بأنه سيلتهم حذاءه في حال لم تنته سلسلة الأرقام القياسية السلبية لمنتخب بلاده في سباقات كأس العالم للبياثلون، بعد مرور 50 مرحلة من البطولة، بإنهاء هذه السلسة السلبية من النتائج، وبالتالي تحقق تنبوء المعلق وجنبه ذلك التهام حذائه على الهواء.

وسبق أن خسر غوبيرنييف عندما راهن على فوز منتخب بلاده الصعود إلى منصة التتويج في المرحلة الثالثة والثلاثين للبطولة، لكن منتخب سيدات روسيا اكتفى حينها بالمركز الثامن فقط، ليخيب آمال المعلق، الذي خسر الرهان وحاول التهام قفازته على الهواء مباشرة، إلا أنه أخفق هو الآخر في ذلك، لأنه كان من الصعب التهامها.

المصدر: RT