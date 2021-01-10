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مبابي يحتفل بعودة زميله إيكاردي إلى الملاعب على طريقته الخاصة (فيديو)

الرياضة

مبابي يحتفل بعودة زميله إيكاردي إلى الملاعب على طريقته الخاصة (فيديو)
Reuters
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احتفل كيليان مبابي، بعودة زميله ماورو إيكاري إلى أجواء المباريات مع باريس سان جيرمان، بأفضل طريقة ممكنة، حين قدم له كرة على طبق من ذهب ليساعده على التسجيل في مرمى بريست.

وأشرك المدرب الجديد لنادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مواطنه إيكاردي في الدقيقة 65 من المباراة التي أقيمت أمس السبت، لحساب الأسبوع الـ19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي غاب على إثرها عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي.

ولم يتأخر إيكاردي في وضع بصمته على المباراة، حيث سجل الهدف الثاني للفريق الباريسي في الدقيقة 81، مستفيدا من مجهود فردي رائع لمبابي، الذي توغل من الجهة اليمنى مراوغا لاعبين اثنين، قبل أن يمرر كرة خالصة إلى الدولي الارجنتيني.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الباريسي بثلاثية نظيفة، وهو الانتصار الأول له تحت إشراف مدربه الجديد بوكيتينو، الذي تولى المسؤولية مطلع العام الحالي، خلفا للألماني توماس توخيل.

المصدر: RT

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