صلاح يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة

نشر النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة عبر مختلف حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، في "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"تويتر".

وظهر صلاح في الصورة مكشوف الصدر ومستعرضا عضلاته خلال تدريباته في إحدى صالات الجيم.

وأرفق الفرعون المصري صورته، برمز (إيموجي)، عبارة عن ذراع للدلالة على القوة.

وحظيت الصورة بموجة كبيرة من التفاعلات، حيث نالت مليون إعجاب وقرابة 10 آلاف تعليق بعد ست ساعات من نشرها على موقع "إنستغرام".

https://arabic.rt.com/sport/1190715-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%81%D9%83-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-2014-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

وكان صلاح، استعاد حسه التهديفي مع فريقه ليفربول، عندما سجل له هدفا خلال الفوز على أستون فيلا 4-1، يوم الجمعة الماضي، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

المصدر: RT