تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وبيلباو وشكوك حول إقامة لقاء ريال مدريد الليلة

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أن المباراة المقررة اليوم السبت، بين أتلتيكو مدريد وضيفه أتلتيك بيلباو، تأجلت إلى موعد لاحق، بسبب عاصفة ثلجية تتعرض لها إسبانيا.

وبسبب الثلوج الكثيفة نتيجة العاصفة "فيلومينا"، أغلقت كثرة من الطرق أمس الجمعة، كما أغلق مطار العاصمة مدريد أيضا.

وقالت الرابطة، إنها اتخذت قرار تأجيل المباراة، التي تدخل في إطار المرحلة الـ18 من الدوري الإسباني، "بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي سببته العاصفة في أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة.. والتأثير المؤكد للعاصفة على الملعب".

وأشارت الرابطة إلى أنها ستحدد موعدا جديدا للمباراة في وقت لاحق.

وقال بيلباو أمس الجمعة، إن الطائرة التي كانت تقل الفريق لم تتمكن من الهبوط في العاصمة مدريد واضطرت للعودة.

وهناك شكوك أيضا حول مباراة ريال مدريد مع أوساسونا على أرض الأخير المقررة اليوم السبت أيضا، بعد أن واجهت الطائرة التي كانت تقل بطل إسبانيا صعوبات في مطار "باراخاس" الدولي في العاصمة مدريد، بسبب تراكم الثلوج على مدرجات الهبوط والاقلاع.

المصدر: رويترز