الدوري الإسباني.. فياريال يهزم سيلتا فيغو وينتزع المركز الثالث من برشلونة

حقق نادي فياريال، فوزا عريضا على مضيفه سيلتا فيغو، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية فريق "الغواصات الصفراء"، جيرار مورينو، وموي غوميز، وداني باريخو، وفرناندونينيو، في الدقائق 5، 14، 19، و31 على الترتيب.

وبعد هذا الفوز، رفع فياريال رصيده إلى 32 نقطة، لينتزع المركز الثالث مؤقتا من برشلونة، الذي تراجع للمرتبة الرابعة في جدول الترتيب بـ31 نقطة، ويواجه في وقت لاحق اليوم السبت، مضيفه غرناطة لحساب الأسبوع الـ18 من الدوري الإسباني.

في المقبل، تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 23 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: RT