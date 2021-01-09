ليفاندوفسكي يواصل الابتعاد عن رونالدو رغم سقوط البايرن بـ"الريمونتادا"

لم يتوقف روبرت ليفاندوفسكي عن تسجيل الأهداف، بعدما أحرز هدفا خلال المباراة التي سقط فيها بايرن ميونيخ بـ"الريمونتادا" أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، في الجولة الـ15 من الدوري الألماني.

ورغم تعرض البايرن لهزيمة مفاجئة أمس الجمعة، بعدما فرط في تقدمه بهدفين ليخسر بنتيجة 2-3، فقد نجح هدافه البولندي، ليفاندوفسكي، في مواصلة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف، وتكفل بإحراز الهدف الأول للفريق "البافاري" من ركلة جزاء، في الدقيقة 18.

ورفع بذلك المهاجم الدولي البولندي، رصيده من الأهداف إلى 20 هدفا، ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الألماني والدوريات الخمسة الكبرى.

وابتعد مهاجم البايرن عن أقرب ملاحقيه في الدوريات الخمسة الكبرى بفارق ستة أهداف، وهو البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس وهداف الدوري الإيطالي بـ14 هدفا.

وبمقدور رونالدو تقليص الفارق عن ليفاندوفسكي في حال هزه الشباك في المباراة التي ستجمع يوفنتوس بمضيفه ساسولو، غدا الأحد، في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.

المصدر: RT