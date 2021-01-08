الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أعلنت لجنة الحوكمة المختصة بمراجعة أوراق المرشحين لمناصب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فحص الأوراق المقدمة للانتخابات المقبلة.

وتم تسجيل 5 مرشحين لرئاسة الـ"كاف"، بجانب 16 مرشحا لشغل عضوية اللجنة التنفيذية، في الانتخابات التي ستقام، في 12 مارس المقبل بالمغرب، لانتخاب رئيس وأعضاء جدد لمدة 4 سنوات قادمة.

وأوضحت لجنة الحوكمة في بيانها، أن المرشحين الخمسة الذين تقدموا للرئاسة، هم أوجستين سنجور، رئيس الاتحاد السنغالي، وجاك أنوما، الرئيس الفخري للاتحاد الإيفواري، وأحمد أحمد، الرئيس المنتهية ولايته للكاف، وأحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني، وباتريس موتسيبي، مالك نادي صن داونز.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستنظم جلسة استماع في القاهرة للمرشحين الأربعة بعد استبعاد أحمد أحمد واعتباره غير مؤهل للترشح، يوم 28 يناير، لإجراء بعض الفحوصات عليهم قبل إعلان القرار النهائي بشأن قبول ترشيحهم.

وضمت قائمة المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية: وديع الجريء (تونس)، مصطفى إشولا راجي (ليبيريا)، جبريلا هيما حميدو (النيجر)، إدوين سيميون - أوكراكو (غانا)، أدوم جبرين (تشاد)، سليمان وابيري (جيبوتي)، إساياس جيرا (إثيوبيا)، فيصل إسماعيل (موزمبيق)، إلفيس راجا شيتي (سيشيل)، ماكلين كورتيز ليتشويثي (بوتسوانا)، كنيزات إبراهيم (جزر القمر)، باتريشيا راجيرياريسون (مدغشقر)، ولوسون هوجبان - لاتري - كايتي إدزونا (توغو).

وتلقت لجنة الحوكمة، 3 طلبات أخرى للجنة التنفيذية، لكنها تتطلب عمليات تدقيق إضافية، من مامادو أنطونيو سواري (غينيا)، سيدو مبومبو نجويا (الكاميرون)، آرثر دي ألميدا إي سيلفا (أنغولا).

وبالنسبة للمرشحين لمجلس الاتحاد الدولي، سيتم التحقق من الأهلية على مستوى هيئات الـ"فيفا"، وسيجري الإعلان عن النتيجة في الوقت المناسب.

المصدر: وكالات