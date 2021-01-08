نتيجة قرعة دور المجموعات لأبطال إفريقيا ودور الـ32 لكأس الكونفدرالية

سحبت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا ودور الـ32 "مكرر" من كأس الكونفدرالية لكرة القدم، اليوم الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة.

وأسفرت القرعة عن مواجهات ومجموعات متباينة للأندية العربية المشاركة في البطولتين.

نتيجة قرعة دور الـ32 لكأس الكونفدرالية

1- إنييمبا النيجيري × الفائز من لقاء بلومفونتين سيلتيك الجنوب إفريقي وريفرز يونايتد النيجيري.

2- بريميرو دو أوغوستو الأنغولي × ناموغو التنزاني.

3- بلاتينيوم الزيمبابوي × جاراف السنغالي.

4- الصفاقسي التونسي × كيجالي الرواندي.

5- الرجاء المغربي × الاتحاد المنستيري التونسي.

6- نكانا الزامبي × الاتحاد البيضاوي المغربي.

7- جورماهيا الكيني × نابسا ستارز الزامبي.

8- بونجيدي سبورت الغابوني × ساليتاس البوركيني.

9- أشانتي كوتوكو الغاني × وفاق سطيف الجزائري.

10- يانغ بافولوز بطل إيسواتيني × النجم الساحلي التونسي.

11- سوينيديب بطل النيجر × القطن الكاميروني.

12- أهلي بنغازي الليبي × موتيما بيمبي الكونغولي.

13- الملعب المالي × شبيبة القبائل الجزائري.

14- راسينغ الإيفواري × بيراميدز المصري.

15 جوانينغ غالاكسي البوتسواني × أورلاندو بيراتيس الجنوب إفريقي.

#TotalCAFCC fixtures set 👌



Epic clashes to look forward too! pic.twitter.com/0kOEYiRGHh — CAF (@CAF_Online) January 8, 2021

دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى

الأهلي المصري، فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، المريخ السوداني

المجموعة الثانية

مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب إفريقي، الهلال السوداني، شباب بلوزداد الجزائري،

المجموعة الثالثة

الوداد البيضاوي، حوريا الغيني، بيترو أتلتيكو الأنغولي، كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

المجموعة الرابعة

الترجي التونسي، الزمالك المصري، مولودية الجزائر، تونغيت السنغالي.

وتفتتح منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، في الـ12 من فبراير المقبل، بإقامة مباريات الجولة الأولى، وتنتهي بالجولة السادسة في العاشر من أبريل 2021.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي المصري، توج بلقب النسخة الماضية على حساب غريمه المحلي الزمالك.

يتبع..

المصدر: RT