الأهلي المصري يعلن عن أفضل لاعب في صفوفه في "موسم الثلاثية"

أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم، عن أفضل لاعب في صفوفه خلال الموسم الماضي 2019-2020، الذي شهد تتويج الفريق الأحمر بثلاثية تاريخية.

وقال الأهلي، إن حارس مرماه وقائده، الدولي المصري محمد الشناوي، اختير كأفضل لاعب في صفوفه في موسم 2020/2019.

وأضاف النادي عبر حسابه في موقع "تويتر": "موسم أكثر من رائع لقائد كتيبة نسور الأهلي، أبطال الثلاثية التاريخية، وصاحب القفاز الذهبي (24 كلين شيت) في العام المنقضي".

موسم أكثر من رائع لقائد كتيبة نسور الأهلي أبطال الثلاثية التاريخية وصاحب القفاز الذهبي 24 " كلين شيت " في العام المنقضي 🦅



حارسنا محمد الشناوي يفوز بجائزة نسر الموسم 👏🏻🥇



🔴 #يلا_يا_أهليpic.twitter.com/PaeJanjALM — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 7, 2021

وتابع: "حارسنا محمد الشناوي يفوز بجائزة نسر الموسم".

وقدم الشناوي (32 عاما) في الموسم الماضي أداء رائعا مع الأهلي، وساهم في تتويجه بثلاثة ألقاب، دوري أبطال إفريقيا، والدوري المصري، وكأس مصر، في إنجاز تاريخي.

المصدر: حساب الأهلي على "تويتر"