نقل رئيس الـ"فيفا" السابق بلاتر إلى المستشفى

نقل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري، جوزيف بلاتر، إلى المستشفى، أمس الخميس، بحسب الصحف المحلية نقلا عن ابنته.

ونقلت صحيفة "بليك" عن ابنته كورين بلاتر قولها: "والدي في المستشفى. إنه يتحسن بشكل يومي لكنه يحتاج إلى وقت وراحة"، مشيرة إلى أن وضعه الصحي جدي، لكن حياته ليست في خطر.

وأضافت: "نيابة عن عائلتي، أطلب احترام خصوصيتنا".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها بلاتر المستشفى، فقد عانى من مشاكل صحية عام 2015 بعد انهيار جهازه المناعي.

كما أدخل وحدة العناية المركزة في 2016 بسبب آلام سرطان الجلد والركبة.

وكان بلاتر (84 عاما)، اضطر للاستقالة من منصبه عام 2015 بعد 17 عاما من انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي، بسبب فضيحة رشوة هزت أركان المنظمة الكروية وطالته شخصيا، وتم إيقافه لست سنوات، بسبب دفعه مبلغا مقداره مليونا دولار لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، الفرنسي ميشال بلاتيني.

المصدر: "بي إن سبورتس"