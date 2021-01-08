موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

تتجه الأنظار اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث ستجرى قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي ستضم 16 ناديا.

وتنطلق مراسم سحب القرعة، في تمام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وسيبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على "يوتيوب"، قرعة دوري أبطال إفريقيا 2021 على الهواء مباشرة.

ويشهد دور المجموعات في النسخة الحالية، تواجد ثمانية أندية عربية، وهي الأهلي والزمالك من مصر، والهلال والمريخ من السودان، وشباب بلوزداد والمولودية من الجزائر، والترجي التونسي، والوداد المغربي، بالإضافة إلى أندية مازيمبي وفيتا كلوب من الكونغو، وصن داونز الجنوب إفريقي، وحوريا كوناكري الغيني، وكايزر تشفيز الغاني، وسيمبا التنزاني، وتونغيث السنغالي، وبترو أتلتيكو الأنغولي.

وتفتتح منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، في الـ12 من فبراير المقبل، بإقامة مباريات الجولة الأولى، وتنتهي بالجولة السادسة في العاشر من أبريل 2021.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي المصري، توج بلقب النسخة الماضية على حساب غريمه المحلي الزمالك.

المصدر: btolat.com