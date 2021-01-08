مواجهة أستون فيلا وليفربول مهددة بالتأجيل

باتت مباراة أستون فيلا وضيفه ليفربول المقررة مساء اليوم الجمعة ضمن الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مهددة بالتأجيل، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر نادي أستون فيلا، إغلاق مركز التدريبات الخاص به، كإجراء احترازي، بعد تسجيل عدة إصابات بالفيروس في صفوفه.

وذكر النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان: "عدد كبير من لاعبي الفريق الأول وموظفي النادي جاءت عيناتهم للكشف عن فيروس كورونا إيجابية (أي إنهم مصابون) يوم الاثنين الماضي، ما استوجب دخولهم للحجر الصحي".

وتابع: "المسحة الطبية التي أجريت أمس الخميس كشفت أيضا عن حالات إيجابية إضافية، لذلك تم إلغاء مران الفريق استعدادا لمواجهة ليفربول".

وأكمل البيان: "المناقشات جارية بين الممثلين الطبيين للنادي والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وكذلك رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز".

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أنه لن يعاقب أي فريق تلقائيا بالاستبعاد من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد ظهور حالات إيجابية بالفيروس في صفوفه، وإنما سيناقش الاتحاد الإنجليزي كل حالة بشكل منفصل عن الأخرى، ويتخذ القرار المناسب.

وأضافت الشبكة، أنه من المتوقع أن يعلن الاتحاد الإنجليزي قراره بشأن مصير مباراة أستون فيلا وليفربول خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الاتحاد الإنجليزي، أبلغ الأندية المشاركة في كأس الاتحاد، بأنها ستخوض مباريات المسابقة إذا توفر لديها 14 لاعبا (غير مصاب) جاهزا للمباراة، بما في ذلك لاعبي فريق الشباب بالنادي.

المصدر: صحيفة "آس"