وفاة لاعب برازيلي في الدوري البرتغالي بسكتة قلبية

أعلن نادي ألفيركا، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة البرتغالي لكرة القدم، وفاة لاعبه البرازيلي، أليكس أبوليناريو، عن 24 عاما، بسبب سكتة قلبية.

وسقط أبوليناريو مغشيا عليه في مباراة جمعت ألفيركا ضد نظيره أونياو الميريم يوم الأحد الماضي ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة البرتغالي، وقدم له الجهاز الطبي لفريقه الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى على وجه السرعة.

O FC Alverca Futebol SAD e o FC Alverca comunicam.



Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã. pic.twitter.com/arzUyICRy2 — FC Alverca (@FCAlverca) January 7, 2021

وهناك دخل العناية المركزة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أمس الخميس.

ويلعب أبوليناريو مع ألفيركا منذ 2018، وشارك معه هذا الموسم في 8 مباريات وسجل هدفين.

المصدر: sportbox.ru