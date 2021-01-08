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وفاة لاعب برازيلي في الدوري البرتغالي بسكتة قلبية

الرياضة

وفاة لاعب برازيلي في الدوري البرتغالي بسكتة قلبية
Liga NOS (EN) @LigaPTinEN/Twitter.com
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أعلن نادي ألفيركا، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة البرتغالي لكرة القدم، وفاة لاعبه البرازيلي، أليكس أبوليناريو، عن 24 عاما، بسبب سكتة قلبية.

وسقط أبوليناريو مغشيا عليه في مباراة جمعت ألفيركا ضد نظيره أونياو الميريم يوم الأحد الماضي ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة البرتغالي، وقدم له الجهاز الطبي لفريقه الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى على وجه السرعة.

وهناك دخل العناية المركزة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أمس الخميس.

ويلعب أبوليناريو مع ألفيركا منذ 2018، وشارك معه هذا الموسم في 8 مباريات وسجل هدفين.

المصدر: sportbox.ru

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