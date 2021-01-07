مدير حبيب: عرضوا 100 مليون دولار على "النسر" لمواجهة مايويذر

كشف الروسي علي عبد العزيز، مدير أعمال حبيب نورمحمدوف، بطل "UFC" للفنون القتالية المختلطة المعتزل، أن مواطنه تلقى عرضا بقيمة 100 مليون دولار لمواجهة الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر.

ونقل موقع "Boxing Scene" عن علي عبد العزيز، قوله: "عرضوا 100 مليون دولار على النسر (حبيب) لمواجهة فلويد. كان دانا وايت، والجميع يعملون على ذلك. لكن حبيب هو رياضي في الفنون القتالية المختلطة. إذا أراد مايويذر القدوم إلى عالم الفنون القتالية المختلطة (MMA)، وليركل حبيب مؤخرته، لا توجد أي مشكلة".

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يذكر أن حبيب نورمحمدوف (32 عاما) أعلن اعتزله بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر الماضي، ليحافظ "النسر" الروسي على لقبه بطلا لمنظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، محققا انتصاره الـ29 خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: وكالات