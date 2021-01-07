أنباء عن مصرع مقاتل خلال شجار جماعي في  "محج قلعة" مسقط رأس حبيب

نشب شجار جماعي في قرية " تاركي" التابعة لمدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية، أدى إلى مصرع شخص مقاتل للفنون القتالية المختلطة "MMA".

ونقل موقع "AiF Dagestan" المحلي، عن مصدر في الشرطة، أن شخصا لقي مصرعه طعنا بالسكين، من دون ذكر هويته، وتم اعتقال المشتبه به في قتله.

وأوضح التقرير أنه جرى تجمع في القرية يوم أمس الأربعاء، على خلفية مقتل أحد السكان المحليين يوم 3 يناير الجاري، الذي كان يحارب تهريب المخدرات.

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ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر "أنه يوم 3 يناير الجاري قُتل أحد السكان المحليين في القرية، الذي كان يكافح بنشاط ضد تهريب المخدرات. واعتقل قاتله. وتجمع أهل القرية يوم أمس الأربعاء، لمناقشة مسألة الإخلاء القسري لأحد السكان المحليين من القرية، الذي كان قد وصفه المتوفى بأنه أحد موزعي المخدرات الرئيسيين. واندلع نزاع، وحدثت مشاجرة جماعية. وبحسب المعطيات الأولية، فقد تعرض شخص للطعن بالسكين ولقي حتفه على إثر ذلك".

وتم اعتقال المشتبه به في قتل الرجل، إضافة إلى ذلك، تم إحضار حوالي 10 أشخاص من المشاركين في المشاجرة الجماعية إلى مركز الشرطة.

وذكر موقع "vesti.ru" أن مقاتل الفنون القتالية المختلطة كريم خايرولايف تعرض خلال الشجار للطعن بالسكين ولقي حتفه، كما نقل المصدر عن شهود عيان، أن صديقه المقاتل رمضان أميروف، هو الآخر توفي في المستشفى، في وقت لاحق، ولكن ليس هناك أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف (32 عاما) بطل اتحاد "UFC" اافنون القتالية "MMA" المعتزل، هو من مواليد مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان، المشهورة بحب سكانها ممارسة الرياضات القتالية والدفاع عن النفس، كسائر شعوب القوقاز.

المصدر: dag.aif.ru + Tass