بنزيما يخضع للمحاكمة الجنائية في قضية الابتزاز بشريط جنسي

سيخضع كريم بنزيما، للمحاكمة الجنائية بتهمة التواطؤ بمحاولة الابتزاز بشريط جنسي عام 2015 لزميله السابق في منتخب فرنسا، ماتيو فالبوينا، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في فرساي اليوم.

ويشتبه في أن نجم ريال مدريد، بنزيما، حرض فالبوينا على الدفع للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم له، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

وأشار مكتب المدعي العام إلى أن أربعة رجال آخرين متهمون بمحاولة الابتزاز، وآخر بتهمة خيانة الأمانة أيضا.

وبحسب الادعاء، كشف بنزيما لفالبوينا وجود الشريط في أكتوبر 2015، عندما كان المنتخب الفرنسي في معسكر تحضيرا لمباراة ودية ضد أرمينيا في مدينة نيس الجنوبية.

وزعم بنزيما وقتها أنه تدخل لدى فالبوينا بطلب من صديق طفولة له لجأ إليه المحتالون الثلاثة الذين كان الشريط بحوزتهم، بحسب مصدر مقرب من الملف.

وأوضح المصدر: "قال إنه (بنزيما) اتفق مع صديق الطفولة بما يجب عليه قوله حتى يتمكن زميله في المنتخب من التفاوض معه حصريا".

وتابع أن بنزيما أكد أنه كان "يرغب في تقديم خدمة إلى صديقه" دون التفكير في أنه يضر بفالبوينا.

وغاب بنزيما (33 عاما)، عن المنتخب الفرنسي منذ أغسطس 2015 بسبب دوره في تلك القضية.

المصدر: أ ف ب