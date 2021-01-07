قائمة الانتظار.. شوبير يثير الجدل بشأن لاعب الأهلي المصري جيرالدو

أثار الإعلامي المصري أحمد شوبير، الجدل حول الأنغولي جيرالدو دا كوستا، الذي وضعه فريقه الأهلي المصري لكرة القدم في قائمة الانتظار.

وقرر النادي الأهلي، وضع جيرالدو على قائمة الانتظار في اتحاد الكرة المصري، وإخراجه من القائمة الأساسية، حتى يتمكن من قيد الكونغولي والتر بواليا، لاعب الجونة السابق والوافد الجديد على القلعة الحمراء.

وقال شوبير، إن جيرالدو لم يقبل وضعه في قائمة الانتظار، مشددا على أن اللوائح تقف في صف اللاعب الأنغولي.

وأضاف خلال برنامجه الإذاعي عبر "راديو أون سبورت ": "موقف جيرالدو مع الأهلي مش هيعدي على خير، واللاعب يتمسك بالحصول على حقوقه المالية كاملة، حتى لو لم يشارك في مباريات النادي الأحمر".

وأردف: "يجب على مسؤولي الأهلي التوصل لحلول مع اللاعب لأن بنود القانون ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في صفه".

وبمقتضى قوانين "الفيفا"، يحق لجيرالدو إنهاء تعاقده مع النادي الأحمر بعد وضعه في قائمة الانتظار وحرمانه من المشاركة في المباريات، وهو ما يسعى اللاعب الأنغولي لاستغلاله.

وتنص المادة 14 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المنظمة للعلاقة بين اللاعب والنادي والخاصة بانتقالات اللاعبين وفسخ عقودهم، على أنه: "يجوز لأي طرف إنهاء العقد دون عواقب من أي نوع، سواء دفع تعويض أو فرض عقوبات رياضية، إذا كان هناك سبب عادل يدعو لذلك، أي سلوك مسيء من طرف يهدف إلى إجبار الطرف المقابل على إنهاء أو تغيير شروط العقد، يحق للطرف المقابل، لاعب أو نادي، إنهاء العقد لسبب وجيه".

المصدر: "الوطن"