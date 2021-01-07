ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية ميسي في شباك بيلباو

استعاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حسه التهديفي بتسجيله هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية في الدوري الإسباني لكرة القدم، جمعت فريقه برشلونة وأتلتيك بيلباو، أمس الأربعاء.

وسجل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ست مرة، الهدفين الثاني والثالث، ليساهم في فوز "البارسا" بنتيجة 3-2.

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وبهذه الثنائية، رفع النجم الأرجنتيني رصيده من الأهداف في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم إلى إلى تسعة أهداف، ليتقاسم صدارة الهدافين مع ثلاثة لاعبين آخرين يملك كل منهم في رصيده 9 أهداف أيضا.

وفيما يلي ترتيب قائمة أفضل خمسة هدافين في مسابقة الدوري الإسباني، بعد انقضاء 17 جولة:

1- ليونيل ميسي (برشلونة) – 9 أهداف

1- لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) – 9 أهداف

1- جيرارد مورينو (فياريال) – 9 أهداف

1- إياغو أسباس (سيلتا فيغو) – 9 أهداف

5- كريم بنزيما (ريال مدريد) – 8 أهداف.

المصدر: RT