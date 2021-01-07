بعد "خود وهات" وتمريرة خلفية.. هدف عالمي ليوفنتوس من صناعة ديبالا (فيدو)

خطف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الأضواء في مباراة كلاسيكو إيطاليا، التي جمعت بين فريقه يوفنتوس ومضيفه ميلان، أمس الأربعاء، في ختام المرحلة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقدم صانع الألعاب الأرجنتيني، لمحة فنية رائعة في الدقيقة 18، ليهيئ كرة على طبق من ذهب لزميله الإيطالي فيديريكو كييزا، الذي افتتح باب التسجيل ليوفنتوس.

OOOHH DYBALA THAT IS SWEEEEEET! Juve! 👍 Dybala is doing Cristiano Ronaldo's things pic.twitter.com/NqtloYk1po — Muhammad Zaryab (@ZaibiCR7) January 6, 2021

فبعد "خود وهات" بين كييزا وديبالا، مرر الأخير على إثرها كرة خلفية رائعة بقدمه اليسرى، لتستقر أمام كييزا، الذي توغل داخل منطقة جزاء ميلان، وسدد الكرة في الجهة العكسية، بعيدا عن متناول الحارس جيانلويجي دوناروما.

تمريرة ديبالا 98% من الهدف .. ياساتر pic.twitter.com/Lnp7U3Kmf2 — مســـيلا 🇧🇷 (@Msila_JR) January 7, 2021

وعاد ديبالا وكييزا للظهور في لقطة مشتركة جديدة في الدقيقة 62، بعدما هيأ الأرجنتيني كرة الهدف الثاني للمهاجم الإيطالي، وذلك بعدما قلص ميلان الفارق في الدقيقة 41، بهدف حمل توقيع دافيد كالابريا.

وأضاف البديل الأمريكي ويستون ماكيني، الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 78، لتنتهي المباراة بفوز فريق "السيدة العجوز" بنتيجة 3-1، ويرتقي للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة مع مباراة مؤجلة،

في حين حافظ ميلان على الصدارة بـ37 نقطة رغم الخسارة.

المصدر: RT