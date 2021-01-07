لاعب في الدوري البلجيكي يلجأ لحيلة غير رياضية لإجبار فريقه على تسريحه (صور)

لجأ الكاميروني، ديدييه لامكيل زي، مهاجم فريق رويال أنتويرب البلجيكي لكرة القدم، لحيلة غير رياضية وغير مسؤولة، لإجبار فريقه على السماح له بالرحيل.

وتوجه لامكيل زي لملعب تدريب فريقه هذا الأسبوع مرتديا قميص غريمه الأزلي أندرلخت.

@9srsss /TWITTER

@alittihadSport/Twitter.com

ومنع رجال أمن وموظفو نادي رويال أنتويرب، اللاعب الدولي الكاميروني من الدخول للملعب، لكن صور الواقعة انتشرت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأراد لامكيل زي بفعله هذا، الضغط وإجبار فريقه على السماح له بالانتقال إلى نادي باناثينايكوس اليوناني، ليلعب تحت قيادة مدربه السابق في رويال أنتويرب، لازلو بولوني.

واعتذر لامكيل زي في وقت لاحق عن تصرفه هذا، حيث قال في بيان نشره نادي أنتويرب على موقعه: "أعتذر بصدق للنادي والمشجعين لأنهم رائعون، لقد دعموني دائما. إذا كنت أتصرف بهذه الطريقة، فذلك لأن أفكاري كانت في مكان آخر، لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لي. أنا آسف جدا لأفعالي".

وأكمل صاحب الـ24 عاما: "لن ننسى كيف دعمني زملائي في الفريق والموظفون الفنيون في غرفة خلع الملابس منذ وصولي إلى هنا. أنا جاهز للذهاب إلى النادي إذا احتاجني المدرب الجديد. آمل أن أكون قريبا جدا من الجماهير في الملعب".

وكان لامكيل زي، انضم إلى أنتويرب عام 2018، وسجل له 11 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه في جميع المسابقات.

المصدر:.championat.com