رسميا.. الاتحاد الآسيوي يعلن موعد إقامة كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها الصين، ستقام في الفترة من 16 يونيو وحتى 16 يوليو 2023.

وتستضيف الصين البطولة في عشر مدن بمشاركة 24 منتخبا على مدار 31 يوما.

🔟 cities

📅 June 16 - July 16, 2023#AsianCup2023 dates have been confirmed!https://t.co/sTATRWNWK6 — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 7, 2021

وتقام البطولة في الصين للمرة الثانية، بعد تنظيمها هناك لأول مرة في 2004.

وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ويندسور جون: "نثق في أن البطولة المقبلة في الصين ستكون الأكبر والأروع في تاريخ كرة القدم الآسيوية.. نعلم أن اللجنة المنظمة والاتحاد الصيني لكرة القدم سينظمان بطولة تاريخية في 2023".

وكانت نسخة 2019 التي استضافتها الإمارات وتوج منتخب قطر بلقبها، البطولة الأولى التي تقام كل أربعة أعوام بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16.

المصدر: رويترز