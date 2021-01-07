تصرف "مشين" للاعب المقاولون العرب تجاه الحكم المغربي الجعفري (فيديو)

تحصل لاعب المقاولون العرب، أحمد الشيمي، على بطاقة حمراء، عقب نهاية مباراة فريقه ضد مضيفه، النجم الساحلي التونسي، أمس الأربعاء، في الدور الـ32 من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

واحتسب الحكم المغربي نور الدين الجعفري، الذي أدار اللقاء، ضربة جزاء لصالح النجم الساحلي في الدقيقة 87، سجل منها الفريق التونسي هدف الفوز والتأهل (2-1).

وفور إطلاق الحكم المغربي صافرة نهاية اللقاء، احتج عليه لاعبو المقاولون العرب بشدة لاحتسابه ركلة الجزاء، بينما توجه الشيمي نحوه وبصق عليه.

أحمد الشيمي بعد نهايه صافره اللقاء pic.twitter.com/j8t6lyROyx — حفيد مرزباخ ⚪️🇵🇸 (@Merzbach1911) January 6, 2021

ولم يتردد الجعفري في إشهار البطاقة الحمراء في وجه الشيمي، رغم نهاية اللقاء.

وينتظر أن يفرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقوبة مغلظة على اللاعب المصري بعد تصرفه المشين في حق الحكم المغربي.

المصدر: RT