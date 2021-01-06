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غوارديولا يضرب موعدا مع مورينيو في "موقعة" على صفيح ساخن

الرياضة

غوارديولا يضرب موعدا مع مورينيو في
Reuters /PETER POWELL
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تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم على حساب جاره ومضيفه مانشستر يونايتد بفوزه عليه (2-0)، في "الديربي" الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء.

وأحرز هدفي السيتي كل من اللاعبين جون ستونز وفرناندو ريجس في الدقيقتين (50، و83) على الترتيب، على ملعب "أولد ترافورد".

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وضرب مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا "الفيلسوف" موعدا في النهائي مع فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو "السبيشال وان"، الذي تغلب بدوره على ضيفه برينتفورد (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء في العاصمة لندن.   

وستقام المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، يوم 25 أبريل المقبل، على ملعب ويمبلي.

المصدر: وكالات 

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