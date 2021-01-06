غوارديولا يضرب موعدا مع مورينيو في "موقعة" على صفيح ساخن

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم على حساب جاره ومضيفه مانشستر يونايتد بفوزه عليه (2-0)، في "الديربي" الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء.

وأحرز هدفي السيتي كل من اللاعبين جون ستونز وفرناندو ريجس في الدقيقتين (50، و83) على الترتيب، على ملعب "أولد ترافورد".

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وضرب مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا "الفيلسوف" موعدا في النهائي مع فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو "السبيشال وان"، الذي تغلب بدوره على ضيفه برينتفورد (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء في العاصمة لندن.

وستقام المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، يوم 25 أبريل المقبل، على ملعب ويمبلي.

المصدر: وكالات