الـ"فيفا" يرحب بالاتفاق التاريخي بين دول الخليج

رحب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو بالتوقيع على إعلان تاريخي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي خلال القمة 41 التي أقيمت بمدينة العلا في السعودية.

وشهدت القمة التي استضافتها السعودية بعد الأزمة الخليجية 2017، دعم قادة جميع دول مجلس التعاون الخليجي لبيان يؤكد مجددا على أهمية التضامن والاستقرار في المنطقة ويهدف إلى إعادة التعاون بين جميع الدول الأعضاء إلى مساره الطبيعي.

وتعليقا على الاتفاقية، قال إنفانتينو: الاتحاد الدولي لكرة القدم يهنئ جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي على إعلان اليوم، والذي يعد خطوة إيجابية للغاية للمنطقة على طريق المصالحة. أظهرت كرة القدم خلال هذه الأزمة أنها منصة تبادل فريدة لشعوب الخليج وأنا متأكد من أن اللعبة ستستمر في توحيد المنطقة في المستقبل القريب."

وأضاف: "سيجمع كأس العرب FIFA في نهاية عام 2021 اثنتين وعشرين دولة عربية، وسيوحد ملايين المشجعين في المنطقة بأكملها، وسيكون خطوة مهمة في الاستعدادات لكأس العالم 2022 في قطر. ستكون هذه النسخة الأولى من بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي وهي فرصة فريدة لتوحيد المنطقة بأكملها والتألق على الساحة العالمية".

المصدر: "fifa.com"