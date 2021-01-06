شاهد.. راموس يسجل هدفا "بقذيفة صاروخية" لا تصد ولا ترد

أحرز لاعب "زامورا" فريق دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم كارلوس راموس هدفا رائعا في مرمى فياريال، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الدور الثاني لمسابقة كأس الملك.

وسدد راموس كرة "صاروخية" لا تصد ولا ترد من مسافة بعيدة نحو 35م، أسكن الكرة في المقص الأيمن، مسجلا الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء.

В Испании появился первый претендент на гол года 😍😍😍



Карлос Рамос из скромной «Саморы» нескромно бабахнул метров с 35 и положил такую красоту 🤯 pic.twitter.com/syKyABpZpd — Матч ТВ (@MatchTV) January 5, 2021

بينما سجل أهداف فياريال "الغواصات الصفراء" كل من المهاجمين، الكولومبي كارلوس باكا، ويريمي بينو، وفرناندو نينيو، ودانيال رابا، في الدقائق (31، 43، 73، 88) على الترتيب.

وحجز فياريال بذلك مقعدا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، بينما ودع فريق "زامورا" البطولة.

المصدر: "twitter/MatchTV"