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فينالدوم يرفض تجديد عقده مع ليفربول من أجل برشلونة

الرياضة

فينالدوم يرفض تجديد عقده مع ليفربول من أجل برشلونة
Reuters /PAUL ELLIS
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، تمسك الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم ليفربول بحلم الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن التوقعات كانت تشير إلى تجديد فينالدوم لعقده مع ليفربول بعد فشل انتقاله إلى برشلونة في الصيف الماضي.

وأضافت أن لاعب الوسط الهولندي يرفض توقيع عقد جديد مع ليفربول حاليا، على أمل الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل كلاعب حر.

وكان جورجينيو فينالدوم (30 عاما) ضمن خطة تعاقدات برشلونة، إلا أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، وقفت حائلا أمام إتمام الصفقة في الصيف الماضي.

ويرتبط فينالدوم بعقد مع ليفربول حتى نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في الشهر الجاري.

بينما يتمسك الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، باستمرار فينالدوم في صفوف "الريدز"، كلاعب محوري في الفريق.

ومن المتوقع أن يتم حسم مصير فينالدوم مع برشلونة في آخر أسبوع من هذا الشهر، أي مع قدوم الرئيس الجديد للنادي الكتالوني.

المصدر: وكالات 

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