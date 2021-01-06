التشكيلة المتوقعة لقمة ميلان ويوفنتوس الليلة

رغم أن الموسم لم يصل إلى منتصفه، يسعى ميلان اليوم الأربعاء إلى تأكيد جديته في المنافسة على لقبه الأول منذ 2011، وذلك من خلال الفوز على يوفنتوس في المرحلة الـ17 من الدوري الإيطالي.

وبعد أن اكتفى بمشاهدة يوفنتوس يحتكر اللقب في المواسم التسعة الماضية فيما عانى حتى لحجز بطاقته إلى دوري الأبطال، فرض ميلان نفسه هذا الموسم منافسا جديا رغم افتقاده إلى الأسماء الرنانة باستثناء المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي سيغيب عن مواجهة الليلة لعدم تعافيه تماما من إصابة تعرض لها في الفخذ خلال مواجهة نابولي (3-1) في 22 نوفمبر الماضي.

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ويدرك فريق المدرب ستيفانو بيولي الذي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن جاره اللدود إنتر ميلان، أن الفوز بمباراة الليلة سيخول له إزاحة يوفنتوس عن السباق لأنه سيبتعد عن الأخير بفارق 13 نقطة.

ونشر موقع "فوتبول إيطاليا"، التشكيلة المتوقعة للفريقين في قمة الجولة الـ17 من "الكالتشيو" والتي جاءت كالتالي:

ميلان (4-2-3-1)

في حراسة المرمى: دوناروما

في خط الدفاع: كالابريا - كاير - رومانيولي - ثيو هرنانديز

في خط الوسط: كرونيتش - كيسي - كاستييخو - كالهانغولو - لياو

في خط الهجوم: ريبيتش

يوفنتوس (3-4-1-2)

في حراسة المرمى: تشيزني

في خط الدفاع: ديميرال - دي ليخت - بونوتشي

في خط الوسط: دانييلو – كييزا - ماكيني – بينتانكور - رامسي

في خط الهجوم: ديبالا – رونالدو

المصدر: أ ف ب + football-italia