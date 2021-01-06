بعثة نادي برشلونة تسافر على متن حافلة إلى هويسكا لتوفير 30 ألف يورو

في ظل الوضع المالي المقلق لبرشلونة ورواتب اللاعبين الضخمة التي تخنق النادي، قرر "البارسا" السفر لخوض أولى مبارياته في العام الجديد على متن حافلة بدلا من الطائرة لتوفير الأموال.

وسافرت بعثة نادي برشلونة يوم الأحد الماضي لمواجهة هويسكا في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم على متن حافلة لتوفير قرابة 30 ألف يورو.

ويبدو هذا المبلغ هزيلا مقارنة بالرواتب الضخمة التي يتقاضها لاعبو برشلونة، لكنه مهم جدا حاليا للفريق الذي يعاني من أزمة مالية خانقة، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقطع لاعبو برشلونة مسافة 300 كيلومتر في ثلاث ساعات قبل مواجهة مضيفهم هويسكا، لكن ذلك لم يمنعهم من الفوز بالمباراة بهدف دون رد.

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة جمعها في 16 مباراة، ويتخلف بفارق 10 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي لعب 15 مباراة.

المصدر: explica.co