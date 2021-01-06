مدرب ميلان يوبخ إبراهيموفيتش ويؤكد غيابه عن موقعة يوفنتوس الليلة

أكد مدرب نادي ميلان، ستيفانو بيولي، غياب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن مباراة "الروسونيري" ضد يوفنتوس، المقررة اليوم الأربعاء، في قمة المرحلة الـ16 من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة: "وبخت إبرا على الفيديو الذي نشره على شبكات التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك تلقيت سيلا من المكالمات الهاتفية من أشخاص يريدون معرفة ما إذا كان بإمكان زلاتان اللعب: لا، لن يشارك" في مباراة يوفنتوس لعدم جاهزيته.

ويغيب صاحب الـ39 عاما عن الملاعب منذ 22 نوفمبر الماضي بعد تعرضه للإصابة في المباراة التي فاز فيها ميلان على نابولي 3-1 خارج أرضه.

وكان المهاجم المخضرم، نشر فيديو قصيرا من تدريبات أمس الثلاثاء وكتب عليه "قريبا".

ويتصدر ميلان مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعد انقضاء 15 جولة، بينما يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 27 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام نابولي.

المصدر: sportbox.ru