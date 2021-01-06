الرجاء المغربي يودع دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته في "بركة ماء" (فيديو)

بلغ نادي تونجيت السنغالي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الـ32، بفوزه على مضيفه الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

واصطدم الفريق المغربي من البداية بعائق الأمطار الغزيرة التي أثرت على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وحولت أجزاء كبيرة منه لبرك مائية.

مباراه الرجاء و تونجيت فى بركه مياه فى مركب محمد الخامس pic.twitter.com/56hnFSRGmb — محمد فريد حال 🦅 9️⃣⭐🥇 (@MOHAMED_HALL82) January 5, 2021

واضطر لاعبو الرجاء إلى الاعتماد على لعب الكرات الطولية، والتمرير بقوة من أجل تبادل الكرة فيما بينهم، بسبب صعوبة تدحرجها.

في حين تكتل لاعبو تونجيت حول منطقة جزائهم للحفاظ على نظافة شباكهم، ونجحوا في ذلك، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للفريق السنغالي 3-1.

لمن نوجه اللوم ....للفريق الذي بدا ظاهرا أنه لم يستعد للضربات الترجيحية ، أم لأرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس المتأثرة بمياه الأمطار ؟ لمن نحمل المسؤولية إذن ؟ Posted by Morad Simia on Tuesday, January 5, 2021

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بعد المباراة، بصور وفيديوهات لأرضية ملعب محمد الخامس، تظهر الحالة الكارثية للملعب الذي تحول إلى شبه مستنقع في غضون 90 دقيقة، على الرغم من الأموال الطائلة التي صرفت في السنوات القليلة الماضية لإصلاحه وتجهيزيه.

ملعب محمد الخامس الذي سبب خروج الرجاء من دوري أبطال أفريقيا Posted by ‎ماجيكانو - Magicano‎ on Tuesday, January 5, 2021

وصبت جماهير الرجاء جام غضبها على المسؤولين عن الملعب، بسبب ضعف بنيته التحتية التي لم تتحمل الأمطار، وحولت أرضيته إلى برك مائية، تسببت في عراقيل كبيرة للاعبي فريق الرجاء في فرض أسلوبهم، وخدمت مصالح الخصم السنغالي.

وعانى قطبا مدينة الدار البيضاء، الرجاء والوداد طويلا من إغلاق ملعب محمد الخامس، واضطرا لإجراء مبارياتهم خارج معقلهما، وتم تخصيص ميزانية كبيرة لإصلاح الملعب في عدة فترات.

المصدر: مواقع التواصل