سولشار يرد على تصريح كلوب بشأن سجل مانشستر يونايتد في ركلات الجزاء

يعتقد مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي غونار سولشار، أن حديث المدربين المنافسين عن ركلات جزاء ناديه يمكن أن تكون طريقة لمحاولة التأثير على قرارات الحكام.

وقال سولشار للصحفيين قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة اليوم الأربعاء "لا أحصي عدد ركلات الجزاء التي نحصل عليها، لذا إذا أردتم قضاء وقت في الشعور بالقلق حول متى نتعرض لخطأ داخل المنطقة، فأنا لا أقضي وقتي في ذلك".

وأشار سولشار إلى أن يونايتد حرم من ركلة جزاء في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي عندما خسر أمام تشيلسي بعدما قال المدرب المنافس فرانك لامبارد، إن قرارات حكم الفيديو المساعد صبت في مصلحة يونايتد.

وأضاف المدرب النرويجي "لا يمكنني الحديث بالنيابة عن المدربين الآخرين. لماذا هم يقولون مثل هذه الأشياء.. بكل تأكيد أشعر أن هذا حدث العام الماضي في قبل نهائي كأس الاتحاد لأن فرانك تحدث عن الأمر وحرمنا بعدها من ركلة جزاء كان يجب أن نحصل عليها".

وأكمل: "ربما هي طريقة للتأثير على التحكيم. لا أعرف لكنني لا أشعر بالقلق بخصوص ذلك. عندما نتعرض لخطأ داخل المنطقة تصبح ركلة جزاء. يحدث ذلك عند ارتكاب الخطأ داخل المنطقة".

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وجاءت تصريحات سولشار ردا على تعليق مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، الذي قال عقب خسارة فريقه 0-1 أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين الماضي، إنه يشعر بالحيرة بخصوص سبب عدم احتساب ركلة جزاء لناديه وادعى أن قرار الحكم كان سيختلف لو كانت فرق أخرى تخوض المباراة.

وأضاف كلوب في مقابلة عقب المباراة، أن مانشستر يونايتد حصل على ركلات جزاء في عامين أكثر مما حصل عليه ليفربول خلال وجوده على مدار خمس سنوات ونصف السنة.

المصدر: رويترز