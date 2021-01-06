منتخب شباب روسيا للهوكي يخرج خاوي الوفاض من بطولة العالم

خرج منتخب روسيا خاوي الوفاض من بطولة العالم للشباب للهوكي على الجليد، إثر خسارته مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام نظيره الفنلندي، بنتيجة 1-4 اليوم الأربعاء.

وفقد بذلك منتخب شباب روسيا الميدالية البرونزية لصالح نظيره الفنلندي.

وكان المنتخب الروسي خسر في نصف النهائي أمام مستضيف البطولة كندا 0-5.

وتوج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بلقب بطولة العالم للهوكي على الجليد للشباب، بعد فوزه 2-0 على كندا في المباراة النهائية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء.

المصدر: rsport.ria.ru