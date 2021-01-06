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منتخب شباب روسيا للهوكي يخرج خاوي الوفاض من بطولة العالم

الرياضة

منتخب شباب روسيا للهوكي يخرج خاوي الوفاض من بطولة العالم
AFP
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خرج منتخب روسيا خاوي الوفاض من بطولة العالم للشباب للهوكي على الجليد، إثر خسارته مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام نظيره الفنلندي، بنتيجة 1-4 اليوم الأربعاء.

وفقد بذلك منتخب شباب روسيا الميدالية البرونزية لصالح نظيره الفنلندي.

وكان المنتخب الروسي خسر في نصف النهائي أمام مستضيف البطولة كندا 0-5.

وتوج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بلقب بطولة العالم للهوكي على الجليد للشباب، بعد فوزه 2-0 على كندا في المباراة النهائية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء.

المصدر: rsport.ria.ru

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