غوارديولا يعلق على إمكانية رحيل دي بروين عن "السيتي"

أعرب مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، عن ثقته في بقاء صانع الألعاب المميز البلجيكي كيفن دي بروين في النادي، رغم التقارير التي تتحدث عن توقف المفاوضات بشأن تجديد عقده.

وينتهي عقد دي بروين (29 عاما) مع "السيتي" في يونيو 2023، إلا أن النادي قدم له عرضا منذ الآن من أجل تمديد إقامته في ملعب الاتحاد.

وأثيرت مزاعم بأن الدولي البلجيكي كان "خائبا" من العرض الذي قدمه بطل إنجلترا عامي 2018 و2019 كونه لم يحصل على العلاوة التي كان يتمناها على راتبه الذي يبلغ 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ورغم ذلك، يبدو غوارديولا واثقا من تجديد أفضل لاعب في الدوري الموسم الفائت عقده مع الفريق.

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وقال على هامش اللقاء ضد الجار والغريم يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة المقرر مساء اليوم الأربعاء "أنا متأكد جدا أنه سيبقى ولكن في الوقت ذاته علينا أن نحترم سير الأمور".

وتابع "لا أعلم ماذا يحصل لأنني لم أتحدث مع (المدير الرياضي الإسباني) تشيكي (بيغيريستاين). ولكنه يعلم كم نقدره، ليس فقط كلاعب ولكن كشخص أيضا".

وأردف مدرب برشلونة السابق "إنه مهم جدا للنادي. لست قلقا. ولكن في نهاية المطاف هذا قراره".

وقدم دي بروين إحدى أفضل مبارياته هذا الموسم خلال الفوز على تشلسي 3-1 في الدوري يوم الأحد الماضي، بعد أن سجل هدفه الأول بعيدا عن علامة الجزاء ومرر كرة حاسمة لفيل فودن.

وسيكون محوريا أيضا في اللقاء أمام يونايتد في سعي "السيتي" للاحتفاظ بلقب كأس الرابطة للعام الرابع تواليا والسادس في السنوات الثماني الأخيرة.

المصدر: أ ف ب