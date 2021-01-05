كومان يضع خطة لرحيل لاعبين وإمكانية قدوم غيرهم.. ويكشف تشكيلة برشلونة أمام بيلباو

صرح الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة بأن الأمر الوحيد الذي يمكنه فعله بشأن التعاقدات، هو وضع خطة لرحيل اللاعبين وإمكانية قدوم غيرهم، وكل هذا يعتمد على موقف النادي.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة مضيفه أتلتيك بيلباو المؤجلة من الجولة الثانية ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم: "أي فريق أو أي مدرب يرى كيف يحسن فريقه، وأنا كذلك، والأمر الوحيد الذي أفعله هو وضع خطة لرحيل اللاعبين وإمكانية قدوم غيرهم، وكل هذا يعتمد على موقف النادي، وإذا كان ممكنا سيتحقق الأمر، وغير هذا، سنستمر بالموجودين معنا".

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وعلق كومان على مرور 4 أشهر منذ توليه مهمة تدريب "البلوغرانا" ومدى رضاه عن الفريق الحالي، قائلا: "رويدا رويدا سنرى ماذا نريد، وجئنا في أغسطس ونحاول المضي قدما بالفريق، وأعتقد أننا نمتلك لاعبين مصابين مهمين، وأيضا لم أستطع التغيير كثيرا في الفريق، وأي مدرب يحتاج للمزيد من الوقت لفرض أفكاره".

وتحدث المدرب الهولندي عن الساعات الغامضة التي عاشها برشلونة والأنباء حول ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في النادي، قائلا: "هناك أمور في الحياة لا يمكن السيطرة عليها، وبالأمس اتصلوا بي لظهور حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا داخل جهازنا الفني، واتبعنا بروتوكول الليغا بتأجيل التدريبات، وعمل فحوصات PCR والانتظار حتى مساء اليوم، وجئت في الثالثة والنصف، وكل الفحوصات كانت سلبية وتمكنا من خوض التدريبات والاستعداد لمباراة الغد".

وفيما يتعلق بخروج كارليس ألينيا من قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة أتلتيك بيلباو، أكد المدرب الهولندي: "لا أستطيع الحديث في ظل عدم وجود أي شيء مؤكد، وألينيا لديه إذن من النادي لمحاولة البحث عن مخرج، وعندما يتم الأمر سأستطيع إبداء رأيي، ولكنه لاعب مستقبل وعليه اللعب، وما زال شابا وهو من قرر البحث عن فرصة للرحيل".

وعن حالة أنسو فاتي وسيرجي روبيرتو، كشف رونالد كومان: "فيما يتعلق بفاتي، من الصعب تحديد موعد للعودة وهو لاعب شاب ومن المهم أن يتعافى من إصاباته وسيرجي سيكون متواجدا في نهاية الشهر، والاثنان يسيران في طريق جيد وأتمنى تواجدهما قريبا".

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كما تطرق المدرب الهولندي للحديث عن حالة مدافعه الأمريكي سيرجينو ديست، قائلا: "هذا حقيقي أنه أحيانا يواجه تقلبات، وبدأ معنا بشكل قوي ولكن أعتقد أن الأمر يتعلق بعامل السن، حيث يبلغ 19 عاما، ووصل لفريق كبير ويحتاج للتأقلم، ولا يمكنه لعب كل المباريات بشكل جيد، ومثل أي لاعب ربما يخفق وعليه التحسن، وارتكب أخطاء قليلة في قلة التركيز ولكن لست محبطًا بتقلباته لأنه ما زال شابا".

ورفض كومان التعليق على تألق المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز مع أتلتيكو مدريد، قائلا: "لا أحب الإجابة في كل مرة عن أسئلة بشأن سواريز، لأنه ليس لاعبنا وأحترمه كثيرا، ونمتلك مهاجمينا وعلينا التحسن".

وعن حالة مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان ومساهمته الضئيلة مع برشلونة، أجاب كومان: "أنطوان يعرف مركزه، واللاعب يروق لي وهو منفتح ويحب التواصل والتحدث ومثلما قلت في اليوم السابق، إذا لعبنا بـ3 لاعبين في خط الوسط، سيتعين علينا البحث عن أفضل طريقة للمهاجمين الثلاثة، ويتواجد ليو وعثمان في حالة جيدة ولديهم العمق، لهذا أضطر للاختيار، وإذا لعبت مباريات كثيرة، لا يمكنك اللعب بنفس اللاعبين".

واختتم كومان حديثه بالرد على تصريحات حارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيغن عقب مباراة هويسكا مشيرا إلى مسألة عدم إنهاء المباريات بالفوز، قائلا: "الإجابة سهلة، وما يتعين علينا فعله هو تسجيل الهدف الثاني، وإذا تقدمنا بهدف وحيد فقط، سنعاني في الدقائق الأخيرة، ولسنا الفريق الذي يدافع بشكل جيد، لهذا علينا إنهاء المباراة وقتلها، هذا هو الأمر، وإذا لم تفعل ذلك، سيكافح أي فريق حتى النهاية من أجل التعادل".

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واستدعى كومان 21 لاعبا للسفر إلى بيلباو لخوض مباراة الجولة الثانية المؤجلة من الليغا، وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: شتيغن، نيتو، وبينيا.

خط الدفاع: ديست، لينغليت، أراوخو، ألبا، فيربو، أومتيتي، مينغويزا.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونغ، بيانيتش، ريكي بويج، ترينكاو، وبيدري.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان، مارتين برايثوايت، عثمان ديمبيلي، وكونراد.

المصدر: "As"