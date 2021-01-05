كورونا يهدم أسوار "السيدة العجوز" قبل "موقعة" ميلان

أعلن فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إصابة لاعبه الكولومبي خوان كوادرادو بفيروس كورونا، ليصبح ثاني لاعب في صفوفه يصاب بالعدوى هذا الأسبوع.

وقال يوفنتوس: "خلال الفحوصات التي يجريها النادي تبعا للبروتوكولات الصحية جاءت نتيجة خوان كوادرادو إيجابية لفيروس كوفيد-19. تم وضع اللاعب بالفعل في العزل الذاتي ولا يعاني من أي أعراض".

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وانضم كوادرادو (32 عاما) لزميله المدافع البرازيلي أليكس ساندرو، الذي يخضع للعزل الذاتي بعد الكشف عن إصابته بالفيروس، أمس الاثنين.

ومن المقرر أن يحل يوفنتوس ضيفا على فريق ميلان، غدا الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 "للكالتشيو".

ويتربع فريق ميلان "الروسونيري" على عرش صدارة الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يشغل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد نابولي.

المصدر: وكالات