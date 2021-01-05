تحضير حذاء لمعلق شهير وعد بالتهامه على الهواء مباشرة (صورة)

كشف الرئيس السابق للاتحاد الروسي للبياثلون فلاديمير دراتشيف عن أنه حضر حذاء من الشوكولا، لمواطنه المعلق دميتري غوبيرنييف للاحتفال بنهاية سلسلة الأرقام السلبية لمنتخب روسيا.

وقطع غوبرنييف المعلق ومقدم البرامج الشهير في قناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية، وعدا على نفسه بأنه سيلتهم حذاءه في حال لم تنته سلسلة الأرقام القياسية السلبية لمنتخب بلاده في سباقات كأس العالم للبياثلون، بعد مرور 50 مرحلة من البطولة.

وكتب دراتشيف "تدورينة" عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" قال فيها: " ها قد وصلت الشوكولاته "حذاء من الشوكولاتة" الموعود 🍫 شوكولاتة عالية الجودة! لكن إيمانا منها بالبياثلون الروسي، لقد حضرنا لصحاب الصوت الذهبي دميتري غوبرنييف، ميكروفونا ذهبيا (شوكولاتة) 🎤. في حال الانتصار الذي طال انتظاره لرياضيينا! ننتظر بفارغ الصبر بداية المنافسات في أوبرهوف (مدينة ألمانية)! حظا سعيدا".

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وسبق أن خسر غوبيرنييف الرهان، عندما أعرب عن ثقته بفوز منتخب روسيا للسيدات بإحدى ميداليات سباق التتابع للبياثلون للسيدات، في نهاية العام الماضي، ووعد بأنه سيلتهم قفازته في حال لم تنته سلسلة الأرقام القياسية السلبية لمنتخب بلاده.

ولكن منتخب سيدات روسيا اكتفى بالمركز الثامن فقط، ليخفق بذلك الرياضيون الروس في الصعود إلى منصة التتويج للمرحلة الثالثة والثلاثين للبطولة بين الرجال والسيدات، ويخيبوا آمال المعلق، الذي خسر الرهان وحاول التهام قفازته على الهواء مباشرة، إلا أنه أخفق هو الآخر في ذلك، لأنه كان من الصعب التهامها.

المصدر: وكالات