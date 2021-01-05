دي بروين يرفض "عرضا ضخما" لتجديد عقده مع مانشستر سيتي

قدمت إدارة نادي مانشستر سيتي عرضا ضخما للاعبه البلجيكي كيفن دي بروين، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الماضي من أجل الاحتفاظ به، رغم أن عقده يمتد حتى صيف 2022.

وقال موقع "بيلد شبورت" الألماني، إن دي بروين، البالغ من العمر 29 عاما، يحصل حاليا على 313 ألف يورو راتبا أسبوعيا، ولكن إدارة النادي تسعى لإغرائه بالبقاء في الفريق، من خلال رفعه إلى 360 ألف يورو أسبوعيا، ليصبح راتبه السنوي نحو 18.7 مليون يورو.

لكن صحيفة "التايمز" البريطانية، ذكرت أن النجم البلجيكي ليس راضيا عن العرض الأول للنادي، والسبب هو أن اختياره كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي العام الماضي، يجب أن يؤخذ بالحسبان.

وسيصبح دي بروين، بحسب الراتب السنوي المعروض عليه، الرابع في قائمة اللاعبين الأكثر أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف كل من الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال، والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ بواقع (20.3 مليون يورو لكل منهما سنويا)، والإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد (21.8 مليون يورو).

المصدر: وكالات