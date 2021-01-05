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القبض على شخص نشل امرأة مشاركة في سباق "رالي دكار" بالسعودية

الرياضة

القبض على شخص نشل امرأة مشاركة في سباق
twitter/ariyadhiah
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ألقت الجهات الأمنية بمحافظة تربة السعودية، جنوب شرق مكة، القبض على شخص قام بنشل امرأة مشاركة في إحدى فعاليات "رالي دكار 2021"، المقامة حاليا على أراضي المملكة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر فيه الشخص أثناء قيامه بنشل وسرقة إحدى السيدات، التي تشارك في فعاليات "رالي دكار 2021"، مما جعل الجهات الأمنية تبحث عنه حتى القبض عليه.

وانطلقت منافسات النسخة 43 لسباقات رالي دكار، يوم الأحد الماضي، في السعودية التي تستضيف المسابقة للعام الثاني على التوالي، وتستمر حتى 15 يناير الجاري.

يذكر أن فعاليات "رالي دكار" لهذا العام تتضمن 6 فئات رسمية، وهي: الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، الشاحنات، السيارات، المركبات الخفيفة، ودكار كلاسيك.

المصدر: "arriyadiyah"

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