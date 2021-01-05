رالي دكار.. العطية يحرز المرحلة الثالثة والصدارة تبقى لبيرتهانسل

أحرز القطري ناصر العطية (تويوتا)، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثالثة من "رالي دكار 2021" لفئة السيارات، بعدما قطع مسافة 630 كلم، بزمن قدره 3 ساعات و17 دقيقة و39 ثانية.

وتقدم العطية بفارق دقيقتين و27 ثانية على زميله في فريق "تويوتا"، الجنوب إفريقي هنك لاتيغان، فيما جاء البطل الأسطوري الفرنسي ستيفان بيترهانسل، الساعي على متن "ميني" إلى لقبه الثامن في فئة السيارات والـ14 بالمجمل (فاز بلقب الدراجات 6 مرات)، ثالثا بفارق 4 دقائق و5 ثوان.

أما سائق "ميني" الآخر، الإسباني كارلوس ساينز، حامل اللقب الذي فاز الاثنين بالمرحلة الفعلية الأولى، فعانى اليوم بسبب خطأ ملاحي وخسر الكثير من الوقت، منهيا المرحلة في المركز الـ17 بفارق أكثر من 31 دقيقة عن العطية، ليتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب العام بفارق 33 دقيقة و34 ثانية عن زميله بيترهانسل.

وهذا الفوز هو الثالث للقطري الفائز باللقب ثلاث مرات أعوام 2011، و2015، و2019، في النسخة الثانية من رالي دكار التي تستضيفها السعودية، بعد أن فاز السبت بالمرحلة الاستعراضية التي لا تدخل في حسابات التوقيت الإجمالي، والاثنين بالمرحلة الثانية.

وسمح هذا الفوز للعطية، بالصعود إلى المركز الثاني في الترتيب العام خلف بيترهانسل، الذي احتفظ بالصدارة.

فيما يلي ترتيب السائقين الخمسة الأوائل في المرحلة الثالثة:

1- القطري ناصر العطية (تويوتا) 3.17:39 ساعة

2- الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) بفارق 2.27 دقيقة

3- الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني) بفارق 4.05 دقيقة

4- السعودي ياسر السعيدان (سنتشوري) بفارق 7.09 دقيقة

5- الشيخ الإماراتي خالد القاسمي (بيجو) بفارق 12.31 دقيقة.

- الترتيب العام:

1- بيترهانسل 10.39:02 ساعة

2- العطية بفارق 5.09 دقيقة

3- الفرنسي ماتيو سيرادوري (سنتشوري) بفارق 26.21 دقيقة

4- ساينز بفارق 33.34 دقيقة

5- البولندي ياكوب بريغونسكي (تويوتا) بفارق 44.22 دقيقة.

المصدر: أ ف ب