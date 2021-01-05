الأبطأ في التاريخ!.. طريقة فريدة من نوعها لتنفيذ ركلة جزاء (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو للاعب كرة قدم ياباني شاب، وهو يحاول تنفيذ ركلة جزاء بطريقة طريفة وفريدة من نوعها، خلال إحدى المباريات في بطولة المدارس في اليابان.

ويظهر اللاعب الشاب ويدعى كومي ريوتا في الفيديو، وهو يتحرك بطريقة مضحكة وبخطى متثاقلة قبل وصوله للكرة الموضوعة على نقطة الجزاء، ويسددها على يمين الحارس الذي ارتمى في تجاه الكرة لكنه لم يفلح في إبعادها عن مرماه.

Move out of the way Simone Zaza, there is a new run up in town.



Komi Ryota at the All-Japan High School Championship, decent pen as well



pic.twitter.com/lLUi4hXiIe — Football Tweet (@Footy__Tweet) January 3, 2021

If you thought Simone Zaza's penalty run-up was excessive, then you need to see Komi Ryota taking the mick at the All-Japan High School Championship. Imagine if he missed... pic.twitter.com/uB6cUiBcxm — Jack Kenmare (@jackkenmare_) January 1, 2021

وانتشر فيديو تنفيذ الركلة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في موجة سخرية، ووصف بعض الرواد تلك الركلة بالأبطأ في التاريخ بسبب الوقت الطويل الذي احتاجه كومي ريوتا لتنفيذها، في حين استحضر أحد المعلقين، وهو صحفي يدعى جاك كينمر، ركلة الجزاء الشهيرة والحاسمة التي أهدرها الدولي الإيطالي السابق سيميوني زازا في مباراة منتخب بلاده ضد ألمانيا في بطولة كأس أمم أوروبا 2016، عندما تثاقل زازا في خطواته قبل أن ينفذ الركلة لتمر كرته من فوق العارضة.

وقال جاك كينمر في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": "إذا كنت تعتقد أن الطريقة التي ركض بها زازا كانت مفرطة، فأنت بحاجة إلى مشاهدة كومي ريوتا، وهو يسدد ركلة جزاء بطريقة غريبة".

المصدر: telegraf.com