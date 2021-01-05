كلوب يكشف السبب الرئيسي لسقوط ليفربول أمام ساوثهامبتون

كشف مدرب ليفربول، يورغن كلوب، السبب الرئيسي وراء خسارة فريقه المفاجئة أمام مضيفه ساوثهامبتون 0-1، أمس الاثنين، في ختام الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "bbc" عقب المباراة: "شعرت بخيبة أمل مع بداية المباراة (بعدما سجل ساوثهامبتون هدفا مبكرا في الدقيقة الثانية) والفترة التي قضيناها للدخول في أجواء اللقاء. والمشكلة ليست في الهدف المبكر فقط. مبروك لساوثهامبتون، إنهم يستحقون الفوز".

وأضاف المدرب الألماني: "يدرك الجميع ما يمكن توقعه منهم (ساوثهامبتون)، لا يجب أن تتفاجأ، لكننا فعلنا العكس".

وتابع: "في البداية فقدنا الكرة وكان يجب أن نقدم أداء أفضل بكثير. مع صافرة البداية، لعبنا بالطريقة التي يحتاجها الخصم. حاول ساوثهامبتون بجد واتخذنا قرارات خاطئة. هذا ما يحدث عندما لا تكون في مستواك. كان يجب أن نصنع الكثير من الفرص".

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وأردف: "لدينا لاعبون مميزون، لكنهم لم يكونوا جاهزين منذ البداية، كان يجب على ساديو ماني أن يحصل على ركلة جزاء، وكانت هناك لمسة يد (على لاعب ساوثهامبتون)، لا أملك فكرة حيال الأمر".

وأكمل كلوب: "هذا ليس عذرا لأدائنا، لكن يمكنك الاعتماد على ركلة جزاء لأنها ضمن قواعد اللعب. الآن علينا أن نظهر ردة فعل".

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ليفربول عند 33 نقطة في صدارة الدوري مناصفة مع مانشستر يونايتد، الذي يملك نفس الرصيد من النقاط ولديه مباراة مؤجلة.

المصدر: .championat.com