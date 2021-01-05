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إصابتان بفيروس كورونا في برشلونة قبيل مواجهة بيلباو

الرياضة

إصابتان بفيروس كورونا في برشلونة قبيل مواجهة بيلباو
Reuters
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أعلن نادي برشلونة، عن وجود إصابتين بفيروس كورونا بين أعضاء الفريق الأول لكرة القدم.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "الفحوصات تؤكد إصابة اثنين من أعضاء طاقم الفريق الأول بفيروس كوفيد-19". 

وأضاف: "نتيجة لذلك، ستجرى لجميع لاعبي الفريق وأعضاء الطاقم اختبارات كوفيد-19 غدا (اليوم) الثلاثاء، كما ستؤجل الحصة التدريبية المقررة صباح الثلاثاء".

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو غدا الأربعاء، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة جمعها في 16 مباراة، ويتخلف بفارق 10 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي لعب 15 مباراة.

المصدر: حساب برشلونة على "تويتر"

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