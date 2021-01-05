إنغز يعلق على بكاء مدربه بعد الإطاحة بليفربول

يثق مهاجم ساوثهامبتون، داني إنغز، أن حماس مدربه رالف هازنهوتل، انعكس على اللاعبين، وقال إنه كان من الرائع مشاهدة ردة فعل المدرب النمساوي عقب الفوز 1-0 على ليفربول أمس الاثنين.

وتساقطت دموع الفرح من هازنهوتل وجثا على ركبتيه بعد نهاية المباراة، التي فاز بها ساوثهامبتون بفضل هدف مبكر من إنغز في شباك ناديه السابق وحامل لقب الدوري الإنجليزي.

Southampton boss Ralph Hasenhuttl sinks to his knees at full-time after beating Liverpool! 👏



Pure emotion from the Saints manager! pic.twitter.com/XxOpVIacT8 — Football Daily (@footballdaily) January 4, 2021

وقال إنغز لشبكة "سكاي سبورتس": "نعم هو (هازنهوتل) مفعم جدا بالمشاعر. أعتقد أنه من الرائع بالنسبة لنا جميعا أن نشاهد ذلك لأنه جلب لنا الحماس في أدائنا.. يمكن متابعة أنه في الدقائق الأخيرة كنا نحاول التقدم إلى الأمام وكنا نحاول الدفاع بأرواحنا. شارك لاعبون شبان وبذلوا مجهودا ضخما وهذا ليس سهلا".

ومن جهته قال هازنهوتل، إنه سعيد بالأداء الدفاعي للفريق ما ساعده على الخروج بالنقاط الثلاث أمام فريق المدرب يورغن كلوب.

وأضاف "لم يسبق لي أن حصلت على نقطة واحدة أمام يورغن من قبل. هذا فريق قوي جدا... لقد دافعنا بطريقة رائعة وكانت ليلة مثالية بالنسبة لنا".

وأكمل: "حققنا العديد من الانتصارات الرائعة الأخرى لكن في هذه المباراة لم يتوقع أحد أن نفوز أمام مثل هذا الفريق".

المصدر: رويترز