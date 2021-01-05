بعد كرة القدم.. بيتار القدس يعمل على جذب مستثمرين لفريق كرة السلة

أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي في تقرير له، بأن فريق بيتار القدس لكرة السلة، يمكن أن يحصل قريبا على دعم من مستثمرين إماراتيين.

وذكر التقرير، أن رجل الأعمال ناؤوم كوهين، الذي توسط لإبرام الاتفاق بين مالك فريق بيتار القدس لكرة القدم موشيه حوغيغ، والشيخ حمد بن خليفة، يعمل حاليا على جذب مستثمرين لفريق كرة السلة، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإسرائيلي.

وكشف الموقع، أنه في اتفاق تمثيلي وقعه كوهين مع فريق بيتار القدس لكرة السلة، التزم كوهين بإيجاد مستثمرين إماراتيين يقدمون مبلغ ثمانية ملايين يورو إلى الفريق على مدار سنوات، بهدف دعم الفريق وانتقاله إلى الدرجة العليا.

وقال جابي جيفن، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة فريق بيتار القدس لكرة السلة ومدربه، لموقع "واينت": "هناك اتفاق والهدف منه دفع ودعم الفريق للصعود إلى الدرجة العليا، لا يدور الحديث عن مالكين أو شخص يمتلك أسهم، الحديث يدور عن ممولين. المفاوضات تجري منذ فترة طويلة والآن نحن جاهزون للتوقيع. كشخص موجود في عالم الرياضة لفترة أكثر من 20 عاما، هذا الاتفاق يعبر عن الثقة في قوة الفريق".

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وكان حوغيغ، مالك بيتار القدس لكرة القدم، قدم قبل أسابيع، شريكه الجديد، حمد بن خليفة، أحد أفراد العائلة المالكة في أبوظبي، الذي اشترى 50 بالمئة من الفريق.

وتعهد حمد بن خليفة، بضخ 90 مليون دولار في الفريق في العقد المقبل.

المصدر: i24news