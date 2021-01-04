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الاتحاد السعودي يبلغ نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (فيديو)

الرياضة

الاتحاد السعودي يبلغ نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (فيديو)
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انتزع اتحاد جدة بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال من نادي الشباب، بفوزه عليه (2-1) في "الديربي" السعودي الذي جمعهما اليوم الاثنين.

وصعق البرتغالي فابيو مارتينز مهاجم الشباب "النمور" بهدف مبكر بزمن قياسي، بعد مرور 34 ثانية فقط من البداية.

ولكن الاتحاد "العميد" رد الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين، الأول سجله المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا، في الدقيقة 74، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم الصربي البديل ألكسندر بريوفيتش هدف الفوز "الذهبي" في الوقت القاتل، في الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا للضائع.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الاتحاد والشباب قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

 وسيكون اتحاد جدة على موعد في النهائي مع الفائز من المباراة التي ستجمع الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، يوم 11 يناير الجاري.

المصدر: وكالات  

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