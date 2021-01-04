رئيس دورتموند ينصح "الفتى الذهبي" هالاند بالسير على خطى "ليفانغولسكي" لارتداء قميص ريال مدريد

نصح الألماني هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند لكرة القدم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، بالسير على خطى البولندي روبرت ليفاندوفسكي لضمان النجاح مستقبلا.

وقال فاتسكه لمجلة "كيكر": "إيرلينغ ووكيله يعلمان ما يتمتعان به هنا، وسأنصحه فقط بالسير على خطى روبرت ليفاندوفسكي".

ودافع ليفاندوفسكي عن ألوان بوروسيا دورتموند خلال الفترة بين عامي (201-2014)، قبل أن ينتقل إلى صفوف بايرن ميونخ، ويسطر معه التاريخ بحصوله على العديد من الجوائز الفردية والجماعية، وخاصة في الموسم الماضي، الذي قدم فيه أداء استثنائيا، فقد ساهم "ليفانغولسكي" كما يحب جمهور بايرن أن يطلق عليه، في فوز العملاق البافاري بلقب بطل "البوندسليغا"، بفضل أهدافه الـ34 وفوزه بجائزة هداف الدوري الألماني، والتتويج بدوري أبطال أوروبا، وأحرز البولندي 15 هدفا، ليقتنص اللقب لأول مرة منذ سنوات طويلة ويكسر احتكار رونالدو وميسي.

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كما فاز ليفاندوفسكي مع العملاق البافاري بلقب بطل كأس ألمانيا على حساب باير ليفركوزن، وسجل 7 أهداف، كهداف للبطولة، إضافة إلى لقب كأس السوبر الألماني على حساب بوروسيا دورتموند، وكأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية، وبالتالي حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند: "من الواضح أنه حال غادر هالاند دورتموند، فإنه سينتقل إلى ناد أكبر".

وِأشار فاتسكه إلى حاجة النجم النرويجي الصاعد "الفتى الذهبي" للمزيد من الوقت، ليصبح لاعبا من الطراز العالمي، بقوله: "إذا افترضنا انتقاله على سبيل المثال لريال مدريد، فإنه يتوجب عليه أن يصبح من الطراز العالمي، للانضمام إلى صفوفه".

وحصل النجم النرويجي على جائزة "الفتى الذهبي" كأفضل لاعب صاعد في العالم، التي تمنحها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، وذلك بعد أن أحرز 44 هدفا خلال الموسم (2019-2020) في جميع البطولات.

يذكر أن إيرلينغ هالاند، البالغ من العمر 20 عاما، انضم إلى صفوف بوروسيا دورتموند في يناير 2020، قادما من فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، مقابل 20 مليون يورو، وينتهي عقده مع الفريق الألماني في صيف 2024.

المصدر: وكالات