سباليتي لحبيب: اسمح لي أن استخدم قبعتك كرمز للنضال

هنأ الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب فريق روما سابقا، متابعيه على تطبيق "إنستغرام" بالعام الجديد 2021، ووجه رسالة خاصة للروسي حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة.

ونشر سباليتي صورة له عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" وهو يرتدي قبعة، كتلك التي كان يرتديها حبيب على حلبات القتال، ويرتديها شعوب القوقاز بشكل عام.

وعلق سباليتي على الصورة باللغة الإيطالية، قائلا: "أتمنى أن يكون هذا العام ذكرى لأولئك الذين علمونا ألا نأخذ أي شيء كأمر مسلم به. كافحنا بشكل جيد ولم نظهر أي علامات على أننا قد نستسلم. أطيب التمنيات".

وأضاف الإيطالي باللغة الروسية، كونه صور نفسه بالقبعة، التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالبطل الروسي، قائلا: "حبيب، اسمح لي أن استخدم قبعتك كرمز للنضال".

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أعلن حبيب نورمحمدوف اعتزاله عن عمر 32 عاما، بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر الماضي، في مدينة دبي، ليحقق انتصاره الـ29 خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

وقال حبيب في كلمته بعد فوزه، إن نزاله ضد غايتجي كان الأخير له حيث قرر وضع حد لمسيرته الاحترافية رسميا، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو الماضي، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.

يذكر أن لوتشانو سباليتي (61 عاما) أشرف على تدريب فريق زينيت بطرسبورغ خلال الفترة ما بين عامي (2009-2014)، إضافة إلى عدة أندية إيطالية أبرزها روما وإنتر ميلان.

المصدر: وكالات