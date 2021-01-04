رونالدو على بعد هدفين عن إنجاز تاريخي في عالم كرة القدم

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، على بعد هدفين فقط ليصبح أفضل هداف في تاريخ الساحرة المستديرة على الإطلاق.

وقاد رونالدو (35 عاما) يوفنتوس للفوز على ضيفه أودينيزي (4-1) في اللقاء الذي جمعهما، أمس الأحد، ضمن الجولة الـ15 من "الكالتشيو".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن رونالدو بهدفيه في شباك أودينيزي، رفع رصيده إلى 758 هدفا في المباريات الرسمية، وبات على بعد هدفين فقط لتحطيم رقم التشيكي جوزيف بيكان، الذي يعد أفضل هداف في تاريخ كرة القدم برصيد 759 هدفا.

وأحرز رونالدو "صاروخ ماديرا" 758 هدفا خلال 1032 مباراة خاضها حتى الآن في مسيرته الاحترافية، منها 656 هدفا مع بقميص الأندية التي لعب لها، وهي: سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس، إضافة إلى 102 هدفين بقميص منتخب البرتغال.

وتجاوز النجم البرتغالي رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، ليصبح ثاني هداف في المباريات الرسمية عبر تاريخ كرة القدم.

وسجل بيليه 757 هدفا خلال مسيرته الكروية، منها 688 هدفا على مستوى الأندية مع سانتوس وكوزموس، و77 هدفا مع منتخب "السيليساو" البرازيلي.

المصدر: وكالات