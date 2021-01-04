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وصف بالأجمل في 2021.. هدف عالمي في الدوري الألماني (فيديو)

الرياضة

وصف بالأجمل في 2021.. هدف عالمي في الدوري الألماني (فيديو)
UEFA.com DE @UEFAcom_de/TWITTER.COM
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شهدت مباراة آينتراخت فرانكفورت وضيفه باير ليفركوزن لحساب الأسبوع الـ14 من الدوري الألماني لكرة القدم، تسجيل واحد من أجمل الأهداف في العام الجديد.

وجاء الهدف بقدم ناديم أميري، لاعب وسط نادي باير ليفركوزن.

وتوصل أميري في الدقيقة التاسعة، بكرة بينية داخل منطقة الجزاء، ليهيئها لنفسه بعدما تخلص من أحد مدافعي فرانكفورت بحركة فنية رائعة، وعندما انفرد بحارس المرمى، سدد الكرة بلمسة سحرية بكعب قدمه لتمر من بين أقدام الحارس وتتهادى إلى الشباك.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو لهدف أميري، ووصفوه بالأفضل والأجمل في العام الجديد.

ولسوء حظ أميري، فعلى الرغم من تسجيله لهذا الهدف الجميل، فقد خسر فريقه المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT

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