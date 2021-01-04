وصف بالأجمل في 2021.. هدف عالمي في الدوري الألماني (فيديو)
شهدت مباراة آينتراخت فرانكفورت وضيفه باير ليفركوزن لحساب الأسبوع الـ14 من الدوري الألماني لكرة القدم، تسجيل واحد من أجمل الأهداف في العام الجديد.
وجاء الهدف بقدم ناديم أميري، لاعب وسط نادي باير ليفركوزن.
Oh now, this is just 𝙣𝙖𝙨𝙩𝙮 🔥— Sportsnet (@Sportsnet) January 2, 2021
Nadiem Amiri with an unreal goal 🤩 pic.twitter.com/9LIr05FROP
وتوصل أميري في الدقيقة التاسعة، بكرة بينية داخل منطقة الجزاء، ليهيئها لنفسه بعدما تخلص من أحد مدافعي فرانكفورت بحركة فنية رائعة، وعندما انفرد بحارس المرمى، سدد الكرة بلمسة سحرية بكعب قدمه لتمر من بين أقدام الحارس وتتهادى إلى الشباك.
Nadiem Amiri scored an absolute wonder goal for Bayer Leverkusen at the weekend 🙌— BBC Sport (@BBCSport) January 4, 2021
Simply sublime 🤤#bbcfootballpic.twitter.com/HgrL54uVcq
What a goal Nadiem Amiri 🤯 pic.twitter.com/jjBAchbWjb— James. (@afcjxmes) January 2, 2021
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو لهدف أميري، ووصفوه بالأفضل والأجمل في العام الجديد.
ولسوء حظ أميري، فعلى الرغم من تسجيله لهذا الهدف الجميل، فقد خسر فريقه المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.
المصدر: RT