وصف بالأجمل في 2021.. هدف عالمي في الدوري الألماني (فيديو)

شهدت مباراة آينتراخت فرانكفورت وضيفه باير ليفركوزن لحساب الأسبوع الـ14 من الدوري الألماني لكرة القدم، تسجيل واحد من أجمل الأهداف في العام الجديد.

وجاء الهدف بقدم ناديم أميري، لاعب وسط نادي باير ليفركوزن.

Oh now, this is just 𝙣𝙖𝙨𝙩𝙮 🔥



Nadiem Amiri with an unreal goal 🤩 pic.twitter.com/9LIr05FROP — Sportsnet (@Sportsnet) January 2, 2021

وتوصل أميري في الدقيقة التاسعة، بكرة بينية داخل منطقة الجزاء، ليهيئها لنفسه بعدما تخلص من أحد مدافعي فرانكفورت بحركة فنية رائعة، وعندما انفرد بحارس المرمى، سدد الكرة بلمسة سحرية بكعب قدمه لتمر من بين أقدام الحارس وتتهادى إلى الشباك.

Nadiem Amiri scored an absolute wonder goal for Bayer Leverkusen at the weekend 🙌



Simply sublime 🤤#bbcfootballpic.twitter.com/HgrL54uVcq — BBC Sport (@BBCSport) January 4, 2021

What a goal Nadiem Amiri 🤯 pic.twitter.com/jjBAchbWjb — James. (@afcjxmes) January 2, 2021

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو لهدف أميري، ووصفوه بالأفضل والأجمل في العام الجديد.

ولسوء حظ أميري، فعلى الرغم من تسجيله لهذا الهدف الجميل، فقد خسر فريقه المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT