بدون ميسي.. "ليكيب" تعلن عن التشكيلة المثالية لعام 2020

أعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن التشكيلة المثالية لعام 2020، التي ضمت 11 لاعبا تألقوا بشكل لافت في الموسم الماضي.

وضمت التشكيلة خمسة لاعبين من نادي بايرن ميونخ، المتوج في موسم 2019/2020 بالثلاثية التاريخية (دوري أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا، والدوري الألماني)، ولاعبين اثنين من نادي ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي، وقائد نادي ريال مدريد، سيرخيو راموس، وصانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، ونجم نادي باريس سان جيرمان، نيمار، بالإضافة إلى هداف منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس كريستيانو رونالدو.

في المقابل، شهدت التشكيلة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يتوج مع فريقه برشلونة بأي لقب في الموسم الماضي، والمصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول.

وجاء تشكيلة "ليكيب" المثالية لعام 2020 كالتالي:

Équipe type Monde 2020 : avec 5 joueurs le Bayern Munich est le club le plus représenté https://t.co/AkW37IXu2zpic.twitter.com/v62qPCtfFg — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 4, 2021

في حراسة المرمى: الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).

في خط الدفاع: الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ)، والإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد)، والهولندي فيرغيل فان دايك (ليفربول)، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول).

في خط الوسط: البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، والإسباني تياغو ألكانتارا (بايرن ميونخ، ليفربول)، والألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)، والبلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

في خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

المصدر: L'ÉQUIPE